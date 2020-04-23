 

В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр

23.04.2020, 18:30, Разное

В подмосковном Солнечногорске за месяц практически создали новый инфекционный центр для лечения больных коронавирусом COVID-19 людей. В настоящее время он готов на 90%, сообщает издание “Петербургский дневник”.

Центр обустроили на месте бывшей военной казармы. В его создании участвовали около 600 человек. Планируется, что он начнет принимать пациентов уже на следующей неделе. В клинике установлены 432 койки, 56 из которых оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Апр 2020 в 1:01 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / ASUS Zenbook 14 оснастили процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

14.02 / Canon выпустит карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10 в марте

25.02 / Кроссовер Volkswagen Touareg R дебютирует на Женевском автосалоне

05.02 / Мнение: Коротко по Сирии 05.02.2020

21.04 / Ученые нашли четкую связь между COVID-19 и тяжелым неврологическим нарушением

14.02 / Певица Алена Свиридова полностью довольна своей пенсией

25.02 / Мнение: Выбираем самых популярных “принцесс с картин”

31.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк Анна: «Мечты – это крылья за спиной»

04.02 / Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

09.04 / Мнение: Сделка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска