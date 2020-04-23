Хитрый лайфхак: Кэмерон Диас рассказала, как им с Бэнджи Медденом удается высыпаться с 3,5-месячной дочерью

23.04.2020, 18:20, Разное

Несколько часов назад Кэмерон Диас провела прямой эфир в Instagram с известным визажистом Гуччи Вестман, но отнюдь не для того, чтобы показать подписчикам бьюти-мастер-класс или содержимое своей косметички. Актриса и визажист созвонились, чтобы поболтать о том о сем – обычный женский разговор, но теперь его содержимое опубликовано почти во всех мировых СМИ. Еще бы, обычно скрытная Кэмерон, о которой так мало слышно последние несколько лет, рассказала о личном!

Например, она поделилась лайфхаком, позволяющим им с мужем, музыкантом Бэнджи Мэдденом, высыпаться с младенцем. Напомним, их дочь Рэддикс появилась на свет 30 декабря прошлого года.

Мой муж любит ложиться спать поздно. А я, наоборот, ложусь рано и встаю рано. Он соответственно просыпается поздно. И для нас – начинающих родителей – эта схема оказалась рабочей: когда я отправляюсь спать, Бэнджи может еще несколько часов и кормить дочь, и просто быть с ней, пока сам не захочет спать; а уже с раннего утра с ней я, а он может как следует выспаться. Такая взаимовыручка очень ценна! Мы не думаем об этом каждый день, но, наверное, потому противоположности и притягиваются. Мы нужны друг другу и отлично дополняем друг друга.

У Кэмерон нет нянь и поваров, большую часть дел по дому она выполняет сама.

Я просыпаюсь и весь день провожу в делах. Я действительно отдыхаю только тогда, когда моя голова касается подушки вечером. Но мне нравится этот режим и те чувства, которые я испытываю в конце дня.

Кэмеон Диас с супругом Бенджи Мэдденом

Любимым домашним времяпрепровождением актрисы является готовка.

Кухня – это мое счастливое место. Кулинария значит очень много для меня… Я обожаю пасту – ем ее в немереных количествах, причем вечером в том числе. Это очень простое блюдо, к тому же существует множество его вариаций.

Затронули Кэмерон и Гуччи самую популярную тему нынешних реалий – пандемию коронавируса. Актриса поделилась своим мнением:

Никто из нас не знает, что произойдет дальше – ни когда это закончится, ни что нового этот вирус нам принесет. И лучшее, что каждый из нас сейчас может сделать, – это оставаться в моменте, ценить его. До тех пор пока не изобретут вакцину, мы не сможем быть уверенными ни в чем.