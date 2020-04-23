45-летняя Хлоя Севиньи снялась для глянца на девятом месяце беременности

23.04.2020, 18:20, Разное

О том, что Хлоя Севиньи, которую многие знают по фильмам “Парни не плачут” и “Зодиак”, в первый раз станет матерью, стало известно в январе этого года. Поначалу Хлоя попала в объектив папарацци в обтягивающем платье, которое не скрывало ее положения, а после – подтвердила все догадки в личном Instagram. Там же несколько часов назад Севиньи выложила снимок из нового фотосета, который она сделала для издания Homme Girls. Как можно догадаться из названия журнала (“Домашние девочки”), речь в материале шла о том, как Хлоя проводит карантин и какие планы у нее на будущее. Причем вместо интервью актриса прошла небольшой опросник, в одном из пунктов которого призналась:

Наш ребенок должен появиться на свет всего через 8 дней, а мы все еще не придумали ему имя и не знаем его пол.

Хлоя Севиньи в фотосете издания Homme Girls

На вопрос, какое самое веселое времяпрепровождение она может придумать, Хлоя ответила “выпустить этого малыша на свет”. В графе “Последнее, что вы прочли” – указала книги о заботливом материнстве и рождении ребенка. А на запрос “ваше духовное животное” написала:

Все мои друзья, которые рассказали мне про их опыт рождения ребенка. Я собираю все эти мысли и чувства в общую силу и направляю ее в свое будущее.

По-видимому, все мысли и чувства 45-летней Севиньи сейчас действительно сконцентрированы на появлении на свет ее первенца. При этом всего четыре года назад в интервью W Magazine актриса заявляла, что совсем не собирается рожать детей:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс… все это влияет на тело женщины. У меня этого всего не было, вот поэтому мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, только родив ребенка. Особенно если она рожает малыша в 30 лет, а не в 20.

Очевидно, за последние годы мнение актрисы по этому поводу сильно изменилось. Напомним, с отцом будущего ребенка – галеристом Синишем Маковичем – она встречается больше года (точную дату начала их романа определить сложно, так как слухи об отношениях ходили давно, но впервые пару увидели вместе лишь прошлым летом), однако влюбленные не спешат оформлять свои отношения официально. До Синиши Хлоя встречалась с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян. Лука был младше ее на 20 лет.

Хлоя и Синиша Манкевич, январь 2020 года