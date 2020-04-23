 

На европейских рынках – смешанная динамика, азиатские – закрылись ростом

23.04.2020, 18:18, Новости дня

Европейские рынки в четверг демонстрируют смешанную динамику, в то время как энтузиазм инвесторов по поводу частичного восстановления американского рынка нефти сдерживается ожиданиями нового отчета по рынку труда в США.

Лондонский индекс FTSE, парижский CAC-40 и франкфуртский DAX движутся то в плюс, то в минус.

Большинство азиатских рынков закрылось ростом: ключевые индексы в Токио, Гонконге и Сеуле выросли, в то время как в Шанхае и Сиднее к закрытию показатели остались на месте.

Что касается фьючерсов на нефть, то техасская марка West Texas Intermediate выросла на 11,6 процента до 15,38 доллара за баррель, продолжая компенсировать потери понедельника, когда ее цена опустилась до минус 37,63 доллара за баррель, впервые в истории оказавшись в негативной территории.

Эталонная нефть марки Brent также вернулась к росту, прибавив 7,3 процента и достигнув отметки 21,86 доллара за баррель.

Фьючерсы на все ведущие американские индексы держатся на месте, в то время как инвесторы ждут очередных неблагоприятных новостей от Министерства труда, которое представит отчет по количеству заявок на пособие по безработице в четверг утром. По прогнозам аналитиков, количество заявок на прошлой неделе могло вырасти еще на 4,5 миллиона. Таким образом, общее количество безработных в стране может превысить 25 миллионов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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