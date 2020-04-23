Помпео не исключает, что США никогда не возобновят финансирование ВОЗ

23.04.2020, 18:18, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо провести фундаментальную реформу во Всемирной организации здравоохранения после того, как она показала себя в ситуации с коронавирусом, и что Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим донором организации, возможно, никогда не возобновят ее финансирование.

«Я считаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть, что происходит в ВОЗ, и что нам делать по итогам этой ситуации», – отметил Помпео в интервью Fox News в среду вечером.

«Мы уже проводили реформу в 2007 году, так что это не первый раз, когда мы сталкиваемся с недоработками в этой организации, которая является структурой ООН, – добавил он. – В ВОЗ необходима структурная реформа».

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости в пользу Китая и распространении предоставленной Китаем «дезинформации» о коронавирусе. Представители ВОЗ это отрицают, а Китай настаивает, что действовал транспарентно и открыто.

В 2019 году финансирование, полученное ВОЗ от Вашингтона, превысило 400 миллионов долларов, что составляет около 15 процентов бюджета организации.

Отвечая на вопрос о том, не исключает ли он возможность смены руководства ВОЗ, Помпео сказал: «Более того, есть вероятность, что США никогда не возобновят ассигнование средств ВОЗ. Возможно, потребуются еще более решительные изменения».