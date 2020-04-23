 

Жителю Нижневартовска грозит штраф за попытку сделать шашлыки на балконе

23.04.2020, 18:16, Новости дня

На жителя девятиэтажки в Нижневартовске составили административный протокол за попытку сделать шашлыки на балконе, информирует управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«На месте пожарные не увидели ни дыма, ни огня. Заявитель сообщил, что заподозрил возгорание в квартире на пятом этаже. Она была заперта», – говорится в сообщении ведомства.

Позже открыл мужчина, который сказал, что у него ничего не горит. Пожарные прошли на балкон и обнаружили там мангал, который он пытался зажечь.

По факту нарушения требований пожарной безопасности дознаватель МЧС провел с жильцом профилактическую беседу и возбудил административное дело. Мужчине грозит штраф до 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей зараженного коронавирусом мужчину, который нарушил условия карантина.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказала о самых нелепых попытках обойти самоизоляцию.



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