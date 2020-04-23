Эксперты клуба «Валдай»: Пандемия не сняла противоречия между мировыми державами

23.04.2020, 18:16, Новости дня

Пандемия коронавируса не привела к отмене использования таких элементов глобального противостояния, как санкции, торговые войны, гонка вооружений. Она наоборот стала еще одной площадкой для политического соперничества. Такой вывод сделан в представленном в четверг докладе «БРИКС и пандемия соперничества», подготовленном клубом «Валдай».

«Кризис высветил острую необходимость совершенствования системы глобального управления. В этой ситуации страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Иран, Китай, ЮАР – прим. ВЗГЛЯД) подали пример взаимопомощи, сотрудничества, поддержки и ответственного поведения без проявлений логики «свой-чужой», – сообщил Павел Князев, заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России, в рамках онлайн-презентации нового доклада клуба «Валдай» под названием «БРИКС и пандемия соперничества».

В качестве примера Князев привел некоторые меры, принятые странами БРИКС в условиях пандемии коронавируса. Это, в частности, финансовая антикризисная помощь, которую выделяет Новый банк развития, а также совместная работа над созданием механизма раннего оповещения о вспышках инфекции, разработка средств диагностики и профилактики заболевания, а также совместные эпидемиологические учения.

Князев выразил уверенность в том, что «предстоящий 12-й саммит БРИКС в Санкт-Петербурге будет успешным и станет олицетворением стратегического партнёрства и духа сплоченности».

Как отметила Виктория Панова, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС, на фоне остальных международных институтов это объединение «выглядит более выгодно и человечно».

Но в целом, по мнению экспертов, пандемия COVID-19 не привела к снятию противоречий между мировыми державами. В частности, набирает обороты противостояние по линиям США – Китай и США – Россия, отметили авторы доклада. Пандемия стала еще одной площадкой глобального соперничества, притом, что продолжают использоваться уже существующие инструменты противостояния, такие как санкции, торговые войны и гонка вооружений.

Для БРИКС данный расклад создает, прежде всего, риск внутренних расколов, отмечается в докладе. В частности, США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР, со временем они могут подключить Бразилию и Южную Африку. Эксперты «Валдая» прогнозируют, что борьба развернется и в технологической сфере, где доминируют две платформы – американская и китайская. Если, к примеру, одна из стран БРИКС сделает выбор в пользу американской платформы и введет ограничения для китайских производителей, ответные меры КНР будут крайне болезненными и последуют незамедлительно.

«Группа БРИКС ни в коем случае не должна втягиваться в набирающие обороты треки противостояния США и Китая и РФ и США», – делается вывод в докладе.

Странам БРИКС следовало бы сделать акцент на трех моментах, которые наиболее важны для координации усилий во время пандемии, указал в своем выступлении на презентации доклада Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. По мнению эксперта, «это усиление многосторонности в глобальном управлении, демократизация политики и диалог с третьими игроками (в том числе в рамках формата БРИКС+), а также борьба с пандемией и помощь другим странами».

«Новый мировой экономический кризис усиливает актуальность наращивания экономического сотрудничества стран БРИКС друг с другом, – делается вывод в докладе. – Также необходимо интенсифицировать создание новых финансовых инструментов, понижающих эффективность и болезненность американских санкций, понижать роль доллара США в торговых расчетах друг с другом и с третьими странами».

В Валдайском клубе уверены, что делать это усилиями только «пяти» не столь эффективно. Целесообразно ориентировать «БРИКС+» на диалог со странами, приверженным модели многополярного мира. Прежде всего, это – незападные участники «Большой двадцатки», не являющиеся членами БРИКС, такие как Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Южная Корея.