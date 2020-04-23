 

Для лечения обсессивно-компульсивного расстройства был придуман новый метод

23.04.2020, 18:15, Новости дня

Группа ученых из Лондона обнаружила, что у пациентов, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышен уровень иммуномодулина в лимфоцитах.

Также специалисты выявили, что грызуны, у которых наблюдался повышенный уровень этого белка, демонстрировали признаки стресса и тревожности. Уровень тревоги у животных снижался, когда исследователи использовали антитела, нейтрализующие Imood.

По мнению ученых, их открытие способно помочь вылечить пациентов с обсессивно-компульсивным синдромом. Специалисты утверждают, что они встречают все больше доказательств того, что в психических расстройствах очень важную роль играет иммунная система.



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