Ученые рассказали, когда кораллы начали гибнуть

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23.04.2020, 18:15, Новости дня

Ученые пришли к выводу, что коралловые рифы начали гибнуть еще в 50-х годах прошлого века.

К такому выводу специалисты пришли во время изучения многолетней динамики популяции кораллов Acropora palmataи Acropora cervicornis на материковых частях побережья Карибского моря. По мнению ученых, причинами гибели кораллов являлся чрезмерный вылов рыбы, а также попадание сельскохозяйственных удобрений с поверхностными стоками в океан.

Ученые предполагают, что гибель кораллов была связана с ростом населения в регионе, которое привело к истощению рыболовных зон и интенсификации сельского хозяйства. Поверхностными стоками удобрения с полей выносились в океан. Это привело к губительным последствиям для коралловых рифов.



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