«Бог всегда смеется над нашими клятвами»: Ксения Собчак вспомнила о своём условии отъезда из России

23.04.2020, 18:09, Разное

Во время личной и государственной изоляции в условиях пандемии Собчак вспомнила, как клялась когда-то покинуть страну. Границы закрыты, но она рада, что находится дома.

День рождения основателя Советского государства Владимира Ленина и волна эмиграции сто лет назад напомнили известной медийной персоне давний разговор с друзьями по поводу причин, влияющих на принятие решения уехать из страны. У каждого из них была своя версия ответа, но сама Ксения Собчак поклялась, что покинет Россию, если закроют границы и опустится «железный занавес». И вот такая ситуация наступила, а ведущая спокойно сидит дома в условиях самоизоляции. Итогом рассуждений знаменитости стал вывод об ироничном отношении к миру, в котором живут люди, потому что «бог всегда громко смеется над нашими клятвами».

Поклонники поддержали философский настрой хозяйки аккаунта длинными размышлениями и стихотворными строками. Бывшие когда-то «кухонные» посиделки переместились на просторы социальных сетей.