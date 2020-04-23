MIUI 12 выведет безопасность пользовательских данных на более высокий уровень

23.04.2020, 18:09, Разное

Специалисты Xiaomi создали специальную программную платформу MACE (Mobile AI Compute Engine), благодаря которой безопасность данных пользователя будет значительно повышена. К слову, новинку стоит ждать уже в новой версии прошивки компании – MIUI 12, анонс которой состоится на следующей неделе.

Главным достоинством MACE называют автономность, так как любой процесс выполняется непосредственно в девайсе без использования мощностей серверов облачных сервисов. Поскольку информация пользователя, таким образом, никуда не отправится, их перехват становится невозможным.

Более того, есть еще одна интересная деталь – «отличительная конфиденциальность». Например, при передаче по беспроводной связи пользовательской информации, добавляется небольшая часть фальшивого (и безвредного) кода – это помешает хакерам декодировать сведения в случае перехвата.

Таким образом, девайсы, получающие MIUI 12, имеют повышенный уровень защиты. Особенно повезло владельцам смартфонов, которые автоматически обновятся до новейшей версии прошивки.