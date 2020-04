В Великобритании снижается суточный показатель смертности от COVID-19

23.04.2020, 18:01, Новости дня

В Великобритании за 24 часа умерло 616 инфицированных коронавирусом, на 143 меньше, чем накануне. Такие данные привело в Twitter 23 апреля министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Число жертв вспышки COVID-19 достигло 18 738. Этот показатель был уточнен после сверки данных о смертности в Северной Ирландии, отметили в ведомстве.

Количество новых случаев инфицирования составило 4583 (+132 по сравнению со вчерашним днем). Всего в стране заразилось 138 078 человек.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.

425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.

As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020

22 апреля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Великобритания достигла пика эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,65 млн, из них 185,4 тыс. умерли, более 722,3 тыс. выздоровели.