 

Цена нефти начала резко расти после рекордного обвала

23.04.2020, 18:01, Новости дня

Вечером 23 апреля американская и североморская марки нефти начали резко дорожать, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Так, по состоянию на 18.10 июньские фьючерсы эталонной марки североморской нефти Brent подорожали на 10,89% – до $22,86 за баррель (при этом накануне стоимость контрактов со сроком исполнения в июне падали ниже $16 за баррель впервые с 1999 года).

Добываемая в Техасе WTI сейчас торгуется по $17,91 за баррель. Это на 23,06% выше, чем на момент закрытия торгов 22 апреля.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Штаб Трампа подал в суд на New York Times за обвинения в «сговоре с Россией»

18.02 / Forbes – устаревшему «Адмиралу Кузнецову» пока придётся остаться в строю

04.02 / Мнения: Трансгендеры Древнего Рима

15.02 / Мюнхенская конференция: успехи России отметили, Украину подзабыли

23.02 / Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом

25.02 / Катастрофа украинского самолета вызвала глубокое недоверие народа Ирана к режиму – оппозиционный иранский политик

06.03 / Шесть новых случаев COVID-19 в России

20.04 / Энтони Джошуа назвал шестерых боксеров, с которыми хотел бы драться

12.02 / Суд: ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерове эксплуатировали незаконно

23.04 / “Роснефть” определилась с дивидендами за 2019 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска