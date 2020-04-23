Финансист Козак: Снижение учетной ставки на два процентных пункта превзошло ожидания. Это серьезный шаг во времена нестабильности

23.04.2020, 18:01, Новости дня

Снижение учетной ставки Национального банка до 8% позитивный сигнал для экономики, но он несет и риск обесценивания гривны. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил финансист Тарас Козак.

“Снижение ставки сразу на два процентных пункта превысило ожидания экспертов. Это серьезный шаг во времена нестабильности. Нацбанк заявил, что готов опустить ставку до 7% в этом году. И это хорошая новость. Однако при всем позитиве, сохраняются угрозы. Риск в том, что если при низкой ставке президент и правительство вынудят Национальный банк эмитировать гривну для помощи бюджету, то гривна подешевеет. Это будет атака на доллар. Мы знаем, что около 200 млрд грн крутятся в финансовой системе и не находят сейчас себе места. Если эти средства пойдут на валютный рынок, будет определенная угроза, которая устраняется повышением ставки”, – предупредил собеседник.

По его словам, вскоре опустятся и проценты по депозитам.

“Вслед за учетной ставкой через некоторое время снизится доходность депозитов. В целом для экономики это позитивно, потому что компании смогут кредитоваться по более низкой ставке. Банки смогут брать долгие средства у населения, когда оно привыкнет к низким ставкам. Как показывает опыт, в странах которые развиваются, ставки постепенно опускаются и население привыкает к доходности 3–5% по депозитам. Это все способствует развитию экономики и дает ресурс для кредитования”, – отметил Козак.

Он считает, что в Украине следует установить жесткие меры предосторожности, но дать возможность работать экономике.

“Большое количество украинских компаний имеют кредиты. Сейчас у многих людей нет доходов, и они даже проценты не могут выплачивать, не то что погашать кредиты. В какой-то момент бизнесменам придется решать: они тянут эту лямку, или объявляют себя банкротом. Тем более, что уже есть закон, который позволяет мягко выйти из этой ситуации. Тогда этот груз ляжет на банки. Если карантин продлится еще несколько месяцев, мы увидим подобные проблемы. Пока такой угрозы нет. Месяц – два все смогут продержаться. Но важно не затягивать. Правительство должно понять, что не стоит останавливать работу тех компаний, которые могут функционировать при соблюдении мер эпидемической безопасности. Надо просто установить жесткие меры предосторожности, но дать возможность работать экономике. Пока правительство с этим не справляется”, – резюмировал эксперт.

23 апреля Национальный банк Украины снизил учетную ставку на два процентных пункта – до 8%. Глава НБУ Яков Смолий отметил, что “продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий”.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%, в марте – до 10%.

К снижению учетной ставки для поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, прибег, в частности, федеральный резерв США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.