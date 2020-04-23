Утверждено окончательное название перенесенного чемпионата Европы по футболу

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23.04.2020, 17:57, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций принял окончательное решение по названию перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы, который должен был пройти летом 2020 года. Несмотря на перенос турнира на следующий год, соревнования пройдут под вывеской "Евро-2020".

Как подчеркнули в пресс-службе УЕФА, принятое решение объясняется желанием отпраздновать 60-летие чемпионата Европы, которое произойдет как раз в 2020 году. Кроме того, это позволит участникам турнира вспомнить события, связанные с угрозой распространения коронавируса, объединившие весь мир.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Из-за пандемии коронавируса он был перенесен на лето 2021 года.



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