Собянин в прямом эфире ответил на вопрос, нужно ли ужесточать ограничения

23.04.2020, 17:57, Новости дня

В прямом эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы жителей города, с которыми корреспонденты пообщались в городе и по скайпу.

Одна из москвичек отметила, что сейчас налаживается хорошая погода, приближаются майские праздники – жаркая пора для дачников.

Зрительница спросила мэра: достаточны ли введенные на данный момент ограничительные меры из-за коронавируса по сравнению с другими странами?

Сергей Собянин ответил, что во многих других крупных городах мира "сначала вводят мягкие меры, а потом вводят войска".

Он отметил, что столичные власти такое сценария не хотят. Собянин поблагодарил большинство москвичей, которые осознанны и соблюдают режим самоизоляции.

Это, по его словам, дает возможность не ужесточать карантинные меры, и введенный сейчас режим называет оптимальный для ситуации, которая сейчас есть Москве.