Эксперт оценил вероятность заразиться коронавирусом через дверные ручки

23.04.2020, 17:57, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 способен передаваться через прикосновение к тем или иным поверхностям, но то, как долго он остается жизнеспособным на этих поверхностях, зависит от ряда факторов. О том, как долго вирус остается опасным на дверных ручках и кнопках лифта, рассказал в Facebook заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии, профессор РАН Всеволод Белоусов.

По словам эксперта, главный враг вируса-возбудителя COVID-19 – мыло или любой другой детергент (моющее средство), а главный друг – влага.

"Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт", – отметил Белоусов.

Именно поэтому принято называть способ передачи вируса воздушно-капельным: при чихании или кашле в воздух попадают микроскопические капли влаги, содержащие в себе тысячи вирусных частиц. Здесь основная защита – маска, причем, носить ее следует как здоровому, так и больному.

"Шансы заразиться на расстоянии нескольких метров мизерны. Маски снижают их еще больше. Вероятность заразиться на расстоянии до метра очень велика, но маски снизят ее в десятки раз", – заверил профессор.

С передачей вируса через поверхности все несколько сложнее.

"Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы (заразиться – ред.) есть, – пояснил эксперт. – Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли".

Однако нужно отметить, что такие жидкости, как слюна, содержат большое количество белков, свойство которых – удерживать влагу. Поэтому в слюне, попавшей на ту или иную поверхность, вирус будет дольше оставаться активным.

"Шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не основной путь передачи. Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку", – заключил Белоусов.

22 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что исключать бытовой путь передачи COVID-19 пока преждевременно. Так российская санитарная служба отреагировала на исследование немецких ученых, которые назвали воздушно-капельный способ передачи коронавируса практически единственным.