СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Волчеку

23.04.2020, 17:53, Новости дня

Следственный комитет предъявил обвинение известному предпринимателю и бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», сообщил близкий к следствию источник.

Такое же обвинение предъявлено еще одному фигуранту дела – бизнесмену Зурабу Плиеву, передает ТАСС.

«Следователи предъявили Волчеку и Плиеву обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Вину они не признают», – сказал источник.

В пятницу СК собирается обратиться в московский суд для избрания меры пресечения обвиняемым.

Ранее сообщилось, что силовики доставили из Санкт-Петербурга в Москву Дениса Волчека для проведения следственных действий в рамках расследования дела о вымогательстве. Накануне о его задержании сообщали СМИ.