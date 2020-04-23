К Земле приближается астероид размером с гору Эльбрус

23.04.2020, 17:53, Разное

Сотрудники NASA рассказали о том, что к Земле приближается астероид размером с гору Эльбрус. Максимальное сближение с планетой произойдёт 29 апреля.

Объект, получивший название 52768 (1998 OR2), находится под наблюдением специалистов из Центра исследования околоземных объектов (CNEOS), входящего в NASA, уже продолжительное время. В настоящий момент о нём получена вся исчерпывающая информация и изучена его траектория. Астрономы констатируют, этот астероид несколько превышает по размерам наиболее высокую точку РФ – гору Эльбрус. Его размер составляет от 1,8 км до 4,1 км. При этом скорость его полёта достигает 8,7 километров в секунду. Ближе всего космическое тело подлетит к Земле 29 апреля. Тем не менее, опасаться нет причины, поскольку дистанция сближения окажется очень большой. Расстояние до него в 16 раз превысит путь до Луны. После того, как он покинет околоземное пространство, наблюдать его снова специалисты смогут спустя 11 лет в мае 2031 года.

Отмечается, 52768 (1998 OR2) не угрожает жителям Земли, но вероятность столкновения с другими астероидами не исключается, а потому Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства проводит эксперименты, готовясь нанести кинетический удар по объекту Didymos B. Целью этой программы является отвод потенциально опасных космических тел от угрожающей ударом траектории полёта.