 

Рекордный госдолг США составил 24,5 трлн долларов

23.04.2020, 17:53, Разное

Общая сумма долговых обязательств правительства США составляет на сегодняшний день 24,5 триллиона долларов, что стало рекордом. Об этом рассказали сотрудники телеканала CBS.
Американский госдолг увеличился на полтора триллиона долларов, при этом ранее глава государства Дональд Трамп заявил, что его не волнует факт роста задолженности из-за предоставления огромной денежной суммы на ликвидацию последствий распространения коронавируса. Представители телекомпании напомнили, что в начале весны президент США поставил личную подпись под законопроектом, который касался стимуляции экономики при помощи двух триллионов долларов, что должно помочь смягчить нанесенный пандемией ущерб. Данный документ предусматривает оказание помощи медицинским учреждениям, выплату пособий по безработице и содействие отраслям. Недавно американский Сенат Конгресса одобрил новый пакет мер на сумму в полтриллиона долларов. Как ныне предполагается, члены Палаты представителей проголосуют по этому закону в самом скором времени.

Прежде специалисты из The Washington Post сообщали об увеличении государственного долга США и задолженностей местных компаний в связи с коронавирусом до рекордных показателей. Это, в свою очередь, несет риск для экономики после завершения пневмонии. По имеющимся прогнозам известной газеты, траты федеральной казны в нынешнем году на четыре триллиона долларов превысят полученные доходы.



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