Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

23.04.2020, 17:30, Новости дня

Северная Корея снова оказалась в центре внимания. Нет, Пхеньян не запустил очередную ракету и не провел ядерные испытания – ситуация может быть гораздо серьезнее. 15 апреля Ким Чен Ын (пожалуй, впервые за свою каденцию) пропустил празднования дня рождения дедушки – основателя КНДР Ким Ир Сена.

Северная Корея снова оказалась в центре внимания. Нет, Пхеньян не запустил очередную ракету и не провел ядерные испытания – ситуация может быть гораздо серьезнее. 15 апреля Ким Чен Ын (пожалуй, впервые за свою каденцию) пропустил празднования дня рождения дедушки – основателя КНДР Ким Ир Сена.

Понятно, что никаких пресс-релизов из Пхеньяна на эту тему не было – но южнокорейские СМИ со ссылками на свои источники сообщают, что лидер Северной Кореи не смог присутствовать потому, что попал в больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Данные эти никто на официальном уровне не подтверждает – даже в Сеуле. Голубой дом (резиденция главы Южной Кореи) отвечают фразами из серии «мы ничего не знаем, отстаньте от нас все» – и понятно почему. Президент Мун Чже Ин потратил много сил и нервов на выстраивание рабочих отношений с Ким Чен Ыном, и любые спекуляции из уст высокопоставленных южнокорейских чиновников могут стать серьезным ударом по этим отношениям.

Отмалчивается не только Голубой, но и Белый Дом. Обычно Дональд Трамп за словом в карман не лезет, не стесняется хамить и оскорблять своих политических оппонентов – однако тут он хамит лишь CNN, говоря о том, что не доверяет сообщениям журналистов о болезни Кима. И добавляет, что желает северокорейскому коллеге, с которым у него сложились отличные отношения, «удачи».

Вежливость Трампа объясняется очень просто: президенту США очень нужно чтобы лидер КНДР был жив, здоров и адекватен. Да, Ким Чен Ын диктатор. Да, он угрожает Соединенным Штатам (а также их региональным союзникам – Японии и Южной Корее) ядерным оружием.

Однако Соединенные Штаты действительно должны молиться за благополучие северокорейского руководителя, ведь его проблемы со здоровьем могут привести к серьезным проблемам и для здоровья Соединенных Штатов. И не только Соединенных Штатов. Сейчас, на фоне слухов о болезни и возможной гибели Кима, эксперты постарались заглянуть за горизонт и оценить последствия этой гибели.

И если это эксперты, а не какие-то отмороженные правозащитники, то их вердикт практически одинаков – эта смерть не принесет ни КНДР, ни США, ни другим странами никакого позитива.

Наоборот, она приведет к серьезной внутренней пертурбации в Северной Корее, резкому увеличению ее агрессивности, а также поставит крест на перспективах мирного решения северокорейской ядерной проблемы – решения, которым сейчас совместно занимаются Дональд Трамп, Мун Чже Ин и Ким Чен Ын.

Свято место

Если кто-то является фанатом голливудского фильма «Интервью» (об убийстве Ким Чен Ына американскими журналистами) и считает, что после ухода диктатора Северная Корея превратится в стабильную демократию, то его ждет разочарование. КНДР – абсолютистская наследственная монархия, построенная на мощнейшем, в каком-то смысле священном культе личности вождя.

В такой системе уход вождя из жизни – всегда серьезный стресс для всего государства и властной вертикали. Наследование ее никогда не проходило без проблем – и это при том, что в обоих предыдущих вариантах (после смерти основателя КНДР Ким Ир Сена в 1993 году и его сына Ким Чен Ира в 2011-м) имелись действующие взрослые наследники, официально одобренные усопшими руководителями.

У Ким Чен Ына таких наследников нет – его старшему ребенку примерно 10 лет. Старшего брата убили по его приказу, средний брат давно вне политики. Потенциальным наследником называют сестру, однако женщина вряд ли сможет получить абсолютную власть в северокорейском обществе. При этом никакого коллективного «кризисного управления» на уровне кланов (как было в Туркменистане после смерти Туркменбаши I – Сапармурата Ниязова) или спецслужб (по примеру узбекских, быстро взявших страну в свои руки после ухода Ислама Каримова) в КНДР нет и не предвидится.

Вся система управления выстроена под Ким Чен Ына, любая альтернативная горизонтальная самоорганизация чревата казнями для ее участников. Поэтому весьма вероятно, что после внезапного ухода Ким Чен Ына Северную Корею ожидает серьезный внутренний хаос – хаос, который всегда чреват ростом агрессивности государства.

Без самоутверждений и прыжков

И тут нужно не забывать, что речь идет не о травоядной Швеции или даже скачущей Украине – речь о стране с мощнейшей армией, милитаризированным населением и крайне низким порогом восприятия любой внешней угрозы. Для ответа на эту «угрозу» не нужно даже каких-то провокационных действий со стороны Сеула или Токио – достаточно желания претендента на роль главы КНДР укрепить свои позиции за счет демонстрации смелости в отношении «проклятых капиталистов».

И эта демонстрация может быть посерьезнее чем инцидент с корветом Чхоннан, торпедированным в 2010 году северокорейской подлодкой якобы по личному указанию Ким Чен Ына, который тогда был наследником и как раз хотел самоутвердиться за счет этого «смелого» поступка. Да, за 10 лет официальная позиция Ким Чен Ына прошла серьезную эволюцию – от угроз Западу и Южной Корее до прямого сотрудничества, саммита и диалогов, даже вопреки сохранению серьезных разногласий. «Будь на его месте другой президент, мы бы сейчас были в состоянии войны с Северной Кореей. Сейчас же у нас нет войны. Мы и близко к ней не стоим», – заявил Трамп. Однако неожиданный уход Ким Чен Ына может привести к этой войне.

Польза Ким Чен Ына не только в том, что он хранит мир, но и в том, что он помогает США, Южной Корее и всему миру решать северокорейскую ядерную проблему – причем решает ее единственным возможным путем. Не добровольной или добровольно-принудительной денуклеаризацией (оба варианта – из разряда фантастических), и не принуждением КНДР силой (чреватым большой войной и сотнями тысяч жертв), а через экономические реформы в КНДР. Реформами, которые постепенно (очень постепенно) сделают Северную Корею менее агрессивной страной, заточенной не столько на выживание в агрессивной внешней среде, сколько на развитие своей экономики и социальной сферы.

Такое государство будет куда более ответственным владельцем атомных бомб, чем загнанный в угол раненый зверь, готовый броситься на соперника в предсмертном ядерном прыжке. Для этих реформ нужно сочетание ряда факторов – не политическая воля и способность трезво, без идеологических шор анализировать перспективы (что есть у Ким Чен Ына), но и стабильная внутри- и внешнеполитическая ситуация.

Именно поэтому Белый, Голубой и другие Великие Дома Земли оставили Северную Корею в покое и всячески поддерживают экономические инициативы Ким Чен Ына. Смерть же Ким Чен Ына поставит крест на этих инициативах, а также вынудит Штаты и их союзников выбирать другой, более опасный и затратный вариант решения.

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