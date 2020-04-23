 

АвтоВАЗ задумался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

23.04.2020, 17:30, Новости дня

АвтоВАЗ ввиду прогнозируемого снижения авторынка в РФ принял решение ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня, сообщил представитель компании.

«Главным приоритетом «АвтоВАЗа» является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную 4-дневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано 23 апреля», – передает РИА «Новости» слова представителя.

Уточняется, что это решение является предварительным, так как компания надеется, что ситуация начнет улучшаться, благодаря введению эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка.

«В случае восстановления рынка можно было бы сохранить 5-дневную рабочую неделю и после 29 июня», – добавили в компании.

Напомним, российские автопроизводители «АвтоВАЗ», Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие «Группы ГАЗ»), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс») и калининградский холдинг «Автотор» возобновили производство автомобилей с 13 апреля.

Представители российских автопроизводителей прежде рассказывали газете ВЗГЛЯД, насколько повлияет на отрасль возможные проблемы с поставками комплектующих из Китая из-за коронавируса.



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