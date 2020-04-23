Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

23.04.2020, 17:30, Новости дня

Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.

«Технически все подготовлено к началу прокачки нефти из Польши трубопроводным транспортом, тарифы просто так не устанавливаются, естественно. Договоренность с польской стороной достигнута. Предполагается, что прокачка на белорусский НПЗ начнется до конца текущего года. На начальном этапе объемы планируются небольшие – около 100 тыс. тонн в месяц», – передает его слова «Прайм».

Источник пояснил, что начало прокачки является «больше логистической задачей для альтернативы». Польша уже выразила согласие на прокачку нефти.

«Это мотивирует стороны для дальнейшей модернизации (нефтепроводной) системы, создания регулярных потоков», – сообщил источник.

Он не прокомментировал, может ли идти речь о транспортировке по трубе американской или саудовской нефти. По его словам, сейчас на рынке непредсказуемая ситуация.

До этого в четверг министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что на прокачку нефти реверсом из Польши на НПЗ в Мозыре установлен тариф в размере 8,58 белорусского рубля (около 264 российских рубля) за одну тонну нетто без НДС.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо в ближайшее время уйти от «постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности» в сфере поставок нефти.