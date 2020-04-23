В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве работницы столовой хлебозавода

23.04.2020, 17:30, Разное

Сотрудники полиции задержали в Вологодской области 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей коллеги. Они оба трудились на хлебозаводе.

Несколько дней назад в полицию обратилась жительница Сямженского района, заявив о пропаже 27-летней дочери, которая работает в столовой местного хлебозавода. Эксперты сумели обнаружить следы преступления и заподозрили коллегу погибшей в совершении злодеяния. Согласно данным следователей, в начале апреля он задушил девушку в подвальном помещении и решил спрятать там тело. На протяжении последующих нескольких дней парень посылал близким жертвы сообщения, что с ней все порядке, и она просто уехала. Предполагается, что они состояли в любовной связи. Подозреваемого могут заключить под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства кончины женщины и мотив ее убийства.

Ранее сообщалось об обнаружении трех убитых женщин в загоревшемся доме Архангельска. Согласно предварительной версии, неизвестные злоумышленники их убили и подожгли место проживания. По факту произошедшего преступления открыто уголовное дело, все обстоятельства выясняются.