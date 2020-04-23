Первый медицинский фронт

23.04.2020, 17:25, Разное

Публикуем монологи медиков с передовой войны против коронавируса.

Фото: Сергей Карпухин / ТАССОТ РЕДАКЦИИ

Если их спросить, зачем вы работаете, они теряются.

Они говорят: это сложный вопрос.

Это очень сложный вопрос.

Они все были невидимы, пока не попали в красную зону.

Пока мир не накрыла пандемия, а мы стали начинать свой день со сводок раненых и убитых, заболевших и погибших.

Как иначе можно объяснить, что зарплата санитарки Джанаровой — 13 тысяч рублей? Кстати, уже уволенной…

Что на город в 85 тысяч населения — четыре машины скорой помощи и 10 человек на эти четыре машины?

Что дежурный врач инфекционки отвечает за 250 пациентов и боится, что опоздает к пациенту и сядет в тюрьму?

Сейчас, когда пришла беда, человечество выставило на передний край лучшее, что у него есть — врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок.

Они говорят с нами — оттуда, из самой красной зоны, из очага.

Слушайте.

«Шансов заразиться у меня меньше всего, я подготовленный». Монолог фельдшера «коронавирусной бригады» скорой

«Работа очень напоминает вахту на подводной лодке». Монолог завотделением больницы Управделами президента, ставшей госпиталем для больных с COVID-19

«Каждый день мечтаю: пандемия закончится — уеду на Бали». Монолог медсестры из Москвы с зарплатой 40 тысяч рублей

«Мечтаю выспаться. Как и до эпидемии». Анонимный монолог инфекциониста из Москвы

«Звонки родных — как письма на фронт». Анонимный монолог анестезиолога-реаниматолога из Москвы

«Первая волна смоет 30% медиков». Монолог фельдшера из Московской области

«Я очень боюсь, что государство обидит медиков». Монолог врача клинической больницы «Медси»

«Я дышу без маски только дома». Анонимный монолог волонтера-медика из Москвы

«Лук, чеснок едим — и в больнице, и дома». Монолог санитарки с зарплатой 13 тысяч

«Врачи пьют лекарства какие у них есть и все равно продолжают работу». Монолог акушерки из Уфы

Монологи записала: Елена Костюченко.

Над проектом работали: Ольга Боброва, Алексей Полухин, Никита Гирин, Ирина Гордиенко.