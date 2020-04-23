 

Москва вернула Киеву две ноты по Крыму

23.04.2020, 17:16, Новости дня

Министерство иностранных дел вернуло украинской стороне две ноты по Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты. В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», – отметила дипломат, передает ТАСС.

В январе МИД также вернул украинской стороне ноту, направленную в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.



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