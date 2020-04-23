МРТ мозга пациенту с потерей обоняния на фоне COVID-19 не выявило патологий

23.04.2020, 17:12, Разное

С начала пандемии COVID-19 врачи неоднократно сообщали о том, что потеря обоняния (аносмия) и вкуса – симптом этой инфекции. Недавно врачи сообщили, что аносмия при новой коронавирусной инфекции появляется гораздо чаще, чем при гриппе и простуде.

Вирусные болезни – самая распространенная причина потери обоняния. Чаще всего причиной аносмии становится заложенность носа и отечность его слизистой. Обычно она уходит вместе с остальными простудными симптомами. При COVID-19 может встречаться и стойкая потеря обоняния. Ее механизмы были недостаточно изучены.

Группа иранских ученых, которая опубликовала свою научную работу в Academic Radiology, хотела узнать, сопровождается ли аносмия на фоне COVID-19 поражением обонятельной луковицы (части мозга, в которую передают сигналы обонятельные нервы) и обонятельного тракта (нервных волокон, которые идут глубже в мозг). Для этого они использовали магнитно-резонансную томографию.

На МРТ-снимках обонятельная луковица была нормального объема, интенсивность изображения луковицы и обонятельного тракта тоже оказалась в норнме. Эти находки соответствуют данным исследований 2002-2003 годов, которые не демонстрировали изменений при аносмии на фоне «атипичной пневмонии».

Ученые сообщают, что для того, чтобы убедиться в целостности обонятельной луковицы при аносмии на фоне COVID-19, в будущем нужно будет проверить эти результаты при помощи других методов, например, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Кроме того, более объективную картину даст исследование пациентов с потерей обоняние на разных стадиях COVID-19.