 

Дума оперативно рассмотрит законопроект о статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях

23.04.2020, 17:10, Разное

Проект закона поступил на рассмотрение комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Президентским законопроектом предлагается внести поправки в закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о гражданской обороне.

Президент предлагает изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного учреждения на структурное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это позволит повысить эффективность управления системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Вячеслава Володина, предложенные главой государства поправки будут рассмотрены в приоритетном порядке. Документ внесен на рассмотрение Госдумы 22 апреля.



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