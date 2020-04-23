Учёные из Израиля разрабатывают аппарат ИВЛ стоимостью ниже 500 долларов

23.04.2020, 17:09, Разное

Учёные из Израиля разрабатывают аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) стоимостью ниже 500 долларов. В настоящий момент им уже заинтересовалось более 300 компаний.

В условиях пандемии коронавируса в разы возросла необходимость в аппаратах ИВЛ. Многие производители начали выпускать подобные устройства, но главной проблемой является их высокая стоимость. Не все медучреждения могут позволить себе закупить эту продукцию. Кроме того, сейчас на неё наблюдается дефицит. Учёные из Израиля предложили выход из сложившейся ситуации, разработав доступный аппарата ИВЛ.

Чертежи нового медицинского оборудования уже опубликованы в открытом виде, и все желающие могут с ними ознакомиться. Как оказалось, инженеры сумели изобрести его, используя уже имеющиеся в доступе механизмы, а его основой стал моторчик, приводящий в действие автомобильные дворники и мешок Амбу. Разработчики отмечают, принцип работы новинки прост. Электропривод начинает качать воздух, вентилируя лёгкие. Такой функционал уступает полноценному аппарату ИВЛ, но в условиях клиники, когда нужно кратковременно провести вмешательство, окажется очень полезным.

Ещё одним преимуществом разработки является её невысокая стоимость. Производство устройства оценивается в 500 долларов США. Уже более 300 мировых компаний проявили заинтересованность в данном изделии, но оно пока не сертифицировано. Проведено лишь одно испытание с участием свиньи, а потому создатели конструкции спешат создать 20 первых прототипов, чтобы отправить их в разные страны для получения разрешение на производство изделия.