ВОЗ высоко оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России

23.04.2020, 17:09, Разное

В ВОЗ сочли эффективными меры, принятые Россией по сдерживанию пандемии коронавируса. Об этом пояснила представительница Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

К такому выводу пришли в ВОЗ, когда заметили тенденцию к снижению количества новых случаев заражения коронавирусом. С 20 апреля почти во всех регионах РФ специалисты наблюдают положительную динамику. Так, в Мурманской области количество заразившихся увеличилось на 19%, хотя ранее он составлял только 10%.

В ВОЗ полагают, что РФ еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, но сама системе здравоохранения РФ продемонстрировала себе с самой лучшей стороны. Российские медики эффективно справляются с последствиями пандемии, отмечает общественно-информационный журнал «Политическая экспертиза».