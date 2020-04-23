В Казахстане “коронавирусные” надбавки вместо врачей платились другим людям – расследование Фонда медстраха

23.04.2020, 17:05, Новости дня

В Казахстане выявлены случаи нарушения порядка выплат медицинским работникам, которые лечат коронавирусных больных, сообщил глава Фонда соцмедстрахования Айбатыр Жумагулов. Именно его фонд платит “коронавирусные” и другие надбавки медикам.

“Завышалась группа риска, завышался месячный баланс, который приводил к уменьшению суммы выплат. Надбавки не начислялись сотрудникам клинических отделений: выплаты проводились сотрудникам, отсутствующим в информационных системах, в системах учета ресурсов и управления пациентами. Были случаи, когда выплаты менялись в сторону увеличения”, – рассказал Жумагулов.

Он пообещал, что ведомство непременно выплатит все надбавки, которые положены работникам здравоохранения – их примерно 26 тысяч человек. Для этих целей из бюджета выделили 35,7 миллиарда тенге (примерно 82 миллиона долларов).

За март, по словам Жумагулова, 17 425 медработников уже получили 7,8 миллиона долларов надбавок.

В Казахстане врачам, которые лечат больных коронавирусом, выплачивают денежные средства по трем группам риска:

Надбавка для группы “очень высокого риска” – врачей, медсестер и санитаров инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, – составляет 850 тысяч тенге (1967 долларов).

Надбавка для врачей, фельдшеров и санитаров провизорных стационаров и скорой помощи составляет 425 тысяч тенге (983 доллара).

Надбавка для врачей, медсестер и санитаров карантинных стационаров, санитарных врачей, водителей скорой помощи составит 212,5 тысячи тенге (490 долларов).