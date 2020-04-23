В Германии начался суд над двумя военными армии Асада за пытки в тюрьмах в Сирии

23.04.2020, 17:05, Новости дня

В Верховном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии в Кобленце впервые в мире начался судебный процесс над бывшими военнослужащими армии Башара Асада. Их обвиняют в пытках.

Главный обвиняемый – Анвар Раслан, бывший глава отделения сирийской спецслужбы. Второй обвиняемый – его экс-подчиненный Эйяд Аль-Гариб. Оба жили в Германии как беженцы и были арестованы в феврале 2019 года.

По данным следствия, при отделе 251 военной разведки в Дамаске, возглавляемом Расланом, была спецтюрьма для оппозиционеров власти Асада. В ней с апреля по сентябрь 2011-го более 4000 заключенных были подвергнуты пыткам, в числе которых – побои, избиения ногами, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства. Задержанным часто отказывали в лечении и питании. За это время там, как сообщила немецкая прокуратура, погибли по меньшей мере 58 человек.

Федеральный суд Германии обвинил Раслана в соучастии в преступлениях против человечности, прокуроры утверждают, что ему хорошо было известно о творящемся в тюрьме для антиправительственных активистов. Эйяд Аль-Гариб обвинен в соучастии в пытках как минимум в 30 случаях.

Свидетелями на процессе хотели выступить шесть сирийцев, которых пытали в отделении 251, но из-за ограничений на поездки при пандемии коронавируса лишь трое из них смогут присутствовать на процессе.

Анвар Раслан, как пишет Guardian, жил в приюте для беженцев в Берлине. Он не поменял свое имя, и в итоге его узнали другие сирийцы, в том числе и сторонники оппозиции. В 2015 году Раслан обратился за помощью к полиции Берлина, так как считал, что за ним ведут слежку сирийские и российские спецслужбы. Сообщается, что сведения о своей деятельности в Сирии Раслан сам рассказал немецким чиновникам.

Эйяд Аль-Гариб, когда проходил собеседование о предоставлении убежища летом 2018 года, также рассказал немецким властям о том, что помогал доставлять в сирийскую тюрьму людей.

Судебный процесс над бывшими военнослужащими армии Асада стал возможен благодаря принятому в Германии в июне 2002 года закону об универсальности международного права – немецкие органы юстиции могут судить за преступления, совершенные не в Германии, также если виновники и жертвы не являются немецкими гражданами.

Использование универсального международного права может создать прецедент для привлечения к ответственности военных преступников в арабских странах или на международном уровне, уверены в Европейском центре по конституционным правам человека.