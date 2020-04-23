 

В Германии начался суд над двумя военными армии Асада за пытки в тюрьмах в Сирии

23.04.2020, 17:05, Новости дня

В Верховном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии в Кобленце впервые в мире начался судебный процесс над бывшими военнослужащими армии Башара Асада. Их обвиняют в пытках. 

Главный обвиняемый – Анвар Раслан, бывший глава отделения сирийской спецслужбы. Второй обвиняемый – его экс-подчиненный Эйяд Аль-Гариб. Оба жили в Германии как беженцы и были арестованы в феврале 2019 года. 

По данным следствия, при отделе 251 военной разведки в Дамаске, возглавляемом Расланом, была спецтюрьма для оппозиционеров власти Асада. В ней с апреля по сентябрь 2011-го более 4000 заключенных были подвергнуты пыткам, в числе которых – побои, избиения ногами, использование электрошокеров, изнасилования, тяжкие сексуальные надругательства. Задержанным часто отказывали в лечении и питании. За это время там, как сообщила немецкая прокуратура, погибли по меньшей мере 58 человек. 

Федеральный суд Германии обвинил Раслана в соучастии в преступлениях против человечности, прокуроры утверждают, что ему хорошо было известно о творящемся в тюрьме для антиправительственных активистов. Эйяд Аль-Гариб обвинен в соучастии в пытках как минимум в 30 случаях. 

Свидетелями на процессе хотели выступить шесть сирийцев, которых пытали в отделении 251, но из-за ограничений на поездки при пандемии коронавируса лишь трое из них смогут присутствовать на процессе. 

Анвар Раслан, как пишет Guardian, жил в приюте для беженцев в Берлине. Он не поменял свое имя, и в итоге его узнали другие сирийцы, в том числе и сторонники оппозиции. В 2015 году Раслан обратился за помощью к полиции Берлина, так как считал, что за ним ведут слежку сирийские и российские спецслужбы. Сообщается, что сведения о своей деятельности в Сирии Раслан сам рассказал немецким чиновникам. 

Эйяд Аль-Гариб, когда проходил собеседование о предоставлении убежища летом 2018 года, также рассказал немецким властям о том, что помогал доставлять в сирийскую тюрьму людей. 

Судебный процесс над бывшими военнослужащими армии Асада стал возможен благодаря принятому в Германии в июне 2002 года закону об универсальности международного права – немецкие органы юстиции могут судить за преступления, совершенные не в Германии, также если виновники и жертвы не являются немецкими гражданами. 

Использование универсального международного права может создать прецедент для привлечения к ответственности военных преступников в арабских странах или на международном уровне, уверены в Европейском центре по конституционным правам человека.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Сила рук определяет риск развития сахарного диабета

08.02 / В здание британского парламента проникла лиса

20.02 / Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

08.04 / В ЦЕРН создали группу для борьбы с коронавирусом

21.03 / В Офисе президента рассказали, откуда правительство возьмет деньги на индексацию пенсий

23.02 / Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

07.02 / Василевский, Сергачев и Кучеров помогли “молниям” обыграть команду Малкина

10.02 / Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

24.03 / Ярославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харькову и Харьковской области на три месяца

19.03 / “Это настоящая война”. В Португалии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска