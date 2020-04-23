 

Неудержимые: Джейсон Стэтхэм учит 2-летнего сына езде на мотоцикле

23.04.2020, 17:03, Разное

В конце июня сыну актера Джейсона Стэтхэма и модели Рози Хантингтон-Уайтли исполнится 3 года. Отец Джека, видимо, решил, что возраст у сына солидный и пора ему переходить к “большим игрушкам”: от самоката, который малыш осваивал прошлой весной, к мотоциклу. Нарушив условия карантина, семья Стэтхэма отправилась колесить по району – они живут в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Пока Джейсон и Джек осваивали мотоцикл (а что еще можно было ожидать от звезды фильмов “Перевозчик” и “Неудержимые”), Рози ехала за ними по следам на своем велосипеде.

Джейсон Стэтхэм с сыном Джеком

Напомним, отношения актера Джейсона Стэтхэма и модели Рози Хантингтон-Уайтли начались в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын, а вот церемония бракосочетания так и не состоялась. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

Рози Хантингтон-Уайтли



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