Палата представителей выносит на голосование новый пакет антикризисных мер

23.04.2020, 17:01, Новости дня

Сотни членов Палаты представителей в среду съезжаются в Вашингтон, чтобы принять участи в голосовании по новому пакету антикризисной помощи в размере 484 миллиарда долларов. С учетом этой суммы размеры помощи, выделенной в связи с пандемией коронавируса, достигают почти трех триллионов долларов.

Как ожидается, законопроект получит широкую поддержку обеих партий, однако из-за возражений ряда противников инициативы законодателям пришлось вернуться в Вашингтон, несмотря на карантин.

Во вторник законопроект был принят в Сенате. После голосования в Палате представителей документ отправят на подпись президенту Дональду Трампу, который обещал быстро его подписать.

Инициатива предусматривает выделение средств малому бизнесу и больницам.

Прошлый пакет экономической помощи в связи с коронавирусом на сумму более 2 триллионов долларов был принят в марте.

Некоторые демократы недовольны тем, что законопроект не предусматривает финансовой помощи штатам и муниципалитетам, а некоторые республиканцы возмущены тем, что за такое короткое время были выделены такие крупные суммы.

Трамп заявляет, что поддерживает идею помощи штатам, и обещает сделать это в будущем.