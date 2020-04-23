 

Палата представителей выносит на голосование новый пакет антикризисных мер

23.04.2020, 17:01, Новости дня

Сотни членов Палаты представителей в среду съезжаются в Вашингтон, чтобы принять участи в голосовании по новому пакету антикризисной помощи в размере 484 миллиарда долларов. С учетом этой суммы размеры помощи, выделенной в связи с пандемией коронавируса, достигают почти трех триллионов долларов.

Как ожидается, законопроект получит широкую поддержку обеих партий, однако из-за возражений ряда противников инициативы законодателям пришлось вернуться в Вашингтон, несмотря на карантин.

Во вторник законопроект был принят в Сенате. После голосования в Палате представителей документ отправят на подпись президенту Дональду Трампу, который обещал быстро его подписать.

Инициатива предусматривает выделение средств малому бизнесу и больницам.

Прошлый пакет экономической помощи в связи с коронавирусом на сумму более 2 триллионов долларов был принят в марте.

Некоторые демократы недовольны тем, что законопроект не предусматривает финансовой помощи штатам и муниципалитетам, а некоторые республиканцы возмущены тем, что за такое короткое время были выделены такие крупные суммы.

Трамп заявляет, что поддерживает идею помощи штатам, и обещает сделать это в будущем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Дана оценка успехам РФ в создании «оружия будущего»

08.04 / Россия объявила американскую исследовательскую группу «нежелательной организацией»

30.03 / Скандал с братом Ермака, коронавирус нашли еще у одного депутата. Главное за день

21.02 / Китайские ученые: Коронавирус может передаваться через фекалии

30.03 / Польша заявила о выигранном у Газпрома арбитраже по цене на газ

21.02 / США захотели включить новейшие разработки РФ в ДСНВ

04.02 / Полузащитник “Динамо” признался, что у него было два предложения от “Шахтера”

10.03 / В школах Липецкой области ввели карантин из-за коронавируса

04.04 / Киве вручили подозрение из-за нападения на участника АТО в ресторане

25.03 / Гребенщиков призвал подписчиков оставаться дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска