Мнение: Как могут нормальные люди защищать алкашей?

23.04.2020, 16:54, Разное

Доброе утро. Когда-то я написал пост с против алкашей и был весь крайне изумлён, когда нашлись альтернативно одарённые, которые их тут же кинулись защищать. Да нет, это же не они виноваты, что в скот превращаются, это общество их такими сделало (ну, как я понял, насильно водку вливало), да любой нормальный человек после трагедии в жизни начнёт пить, бла-бла-бла! Причём один поц на полном серьёзе доказывал, что, например, имевшая место быть когда-то тяжёлая болезнь моей мамы, когда я даже не знал, спасут ли вообще её врачи, это, опаный по голове, для меня ещё не трагедия, раз я и тогда пить не начал (и вот когда пожалел-то, что интернет не даёт возможность убивать по нему за такие слова…). Вот откуда такие берутся и зачем им вообще защищать этих моральных уродов? И почему нельзя считать, что “иногда банан – это просто банан”, а деградант и скотина – это просто деградант и скотина и никто их насильно до такого состояния не доводил, они сами это выбрали и не нужно крайних искать? Вот если я не могу без сладкого перед сном, то не обвиняю же общество, что вот, мол, оно меня не любит и я вынужден заедать печальбиду конфетами, поэтому так разожрался? И вот интересно, если бы, допустим, к его собственной маме “скорая” когда-нибудь, не дай Бог, опоздала из-за того, что её в этот момент вызвала алкашка, требующая больничный после отпуска (реально такой случай был), или его сын вырастет алкашом и будет избивать старую маму, требуя сказать, где она, старая такая-то, спрятала свою пенсию, или по пьяни будет принуждать малолетнюю дочь к чему-нибудь, или соседи-алкаши сожгут ребёнка в печи или заморят голодом, этот защитничег и ему подобные всё равно бы защищали этих “бедных непонятых людей”, которых вот во что превратило, хнык-хнык, злое гадкое общество, которое теперь вовек не рассчитается за убиенных им ангелов в душах великих прекрасных рабов бутылки?