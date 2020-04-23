Яндекс запустил специальную платформу для умных телевизоров

23.04.2020, 16:53, Разное

Представители “Яндекса” заявили о начале работы мультимедийной платформы для смарт-телевизоров, благодаря которой можно смотреть любые эфирные каналы, а также использовать все возможности Smart TV в общем интерфейсе. На данный момент нововведение доступно только в телевизорах компании Dexp.

Впрочем, через некоторое время сервис будет установлен и в гаджетах Hyundai, Leff, Amcv и Yuno. При этом покупателям новых телевизоров с данной платформой предоставят 3-месячную бесплатную подписку Яндекс.Плюс. Сам же сервис объединит эфирные каналы, а также бесплатные телеканалы Яндекс.Эфира – все это собрано в едином интерфейсе, стоит выделить и наличие голосового поиска.

Что касается онлайн-кинотеатров, то они также доступны: речь идёт о сервисах вроде ivi, Megogo, Okko. Поиск производится не только по названию кинолент: можно найти картины определенного жанра или с участием любимого актёра и режиссера.