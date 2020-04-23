Полиция опровергла сообщения о заражении главы УВД на Московском метро коронавирусом

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23.04.2020, 16:53, Новости дня

В московском ГУ МВД опровергли информацию о заражении коронавирусом главы УВД на Московском метрополитене Шамиля Сибанова.

Тест на коронавирус у Сибанова, проведенный 22 апреля, показал отрицательный результат, говорится в сообщении в Instagram московской полиции.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Шамиль Сибанов не покидает рабочее место в управлении более недели.

«Сибанов уже больше недели не покидает управление, не ездит домой. Все подчиненные заходят к полковнику в масках и перчатках. Он буквально живет в управлении», – сказал собеседник.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Накануне число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5236. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 462 случая.



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