Из-за сбоя в Google Play пропали значки

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23.04.2020, 16:53, Разное

Многочисленные пользователи мобильных гаджетов на платформе операционной системы Android отметили непонятный сбой в работе интернет-маркета Google Play. В приложении пропали все эмблемы.
По словам пользователей, в магазине Google Play прекратили демонстрироваться ярлыки приложений и сами эмблемы. Больше всего пострадавших в результате сбоя сосредоточено на территории Южной Африки, но присутствует проблема и в иных государствах.

Данный онлайн-маркет имеется на большинстве мобильных аппаратов с операционной системой Android, предлагая потребителям множество различных программ. Использование Google Play без изображений становится менее комфортным. У некоторых юзеров баг исчезает после обычного обновления или перезапуска приложения, но другим такие методики не помогают. Не исключается, что сбой происходит на серверной стороне, поэтому пользователи ждут, пока программисты Google исправят ситуацию.



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