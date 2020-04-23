 

В «Единой России» назвали идею разблокировать Telegram сигналом владельцам мессенджера

23.04.2020, 16:53, Новости дня

Законопроект, который фактически отменяет блокировку мессенджера Telegram на время режима повышенной готовности в стране – это попытка призвать владельцев Telegram вернуться в правовое поле. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД депутат-единоросс Марина Мукабенова.

«Коллеги из «Справедливой России» вносят такую инициативу из лучших побуждений. Мессенджером Telegram пользуются многие, в том числе для переписки между собой. Там есть как каналы фейков, и каналы официальных СМИ. Позиция авторов законопроекта в том, чтобы постепенно легализовать Telegram», – считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия»).

Напомним, депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в правительство законопроект, запрещающий блокировку тех ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), которые служат «официальными сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности, сообщил в четверг ТАСС.

Законопроект, – это, в первую очередь, сигнал владельцам мессенджера, чтобы они задумались, отметила депутат: раз есть спрос на их площадку, то почему бы не вернуться в  законное русло. «Это особенно важно в контексте общественной безопасности. Ведь подобными мессенджерами пользовались террористы, и правоохранительным органам было тяжело их отслеживать», – добавила собеседница.

Вопрос в том, подчеркнула Мукабенова, как юридически проработать план возвращения мессенджера. «По решению суда Telegram официально заблокирован. Нужно отменять решение суда, ведь закон обратной силы не имеет», – отметила депутат. 

Впрочем, оговорилась депутат-единоросс, если администрация мессенджера не пойдет навстречу, то запрет должен остаться в силе. «Мы говорим о ресурсах, которые работают на территории страны и которые должны соблюдать наши российские законы. Если Telegram отказывается это делать, тогда у нас нет места для этой площадки», – подытожила Мукабенова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в четверг ситуацию вокруг Telegram, отметив, что мессенджер заблокирован в РФ по решению суда, но ситуация с его использованием «де-факто иная».

Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка началась после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

При этом Telegram-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязи – для возвращения россиян из-за границы. Сам мессенджер также недавно пошел на сотрудничество с властями, начав продвигать официальные сводки новостей о коронавирусе в 17 странах, включая и Россию.



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