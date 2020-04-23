 

ВОЗ: Отмена вакцины от коронавируса спровоцирует эпидемию кори

23.04.2020, 16:53, Разное

Человечество рискует столкнуться со вспышками полиомиелита и кори в связи со сбоем в деятельности служб вакцинации в период пандемии коронавируса. Об этом заявили представители ВОЗ.
По данным организации, прекращение работы служб иммунизации из-за распространения нового типа коронавируса может спровоцировать возникновение заболеваний, предотвращаемых с помощью эффективных и безопасных вакцин. В частности, это касается таких болезней, как корь и полиомиелит. Сотрудники ВОЗ напомнили, что именно в результате вспышки кори в прошлом году на территории Конго погибли шесть тысяч человек. Как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, люди не могут защитить всех заболевших и предотвратить заболевания, но нужно осуществлять вакцинацию, чтобы опасные недуги не беспокоили человечество в очередной раз.

В организации отметили, что до начала продвижения нового коронавируса по миру ученым удалось добиться большого прогресса в сфере обеспечения иммунизации детей. К примеру, два года назад 86% детей возрастом до пяти лет вакцинировали от дифтерии, столбняка и коклюша, в самом начале нового тысячелетия данный показатель не превышал 72%, а в 1980 году — 20%. При этом текущий уровень вакцинации пока не приблизился к охвату в 95%.

Прежде сообщалось, что врачи из Германии вскоре начнут проводить первые опыты по профилактическому вакцинированию граждан от пневмонии. Научные сотрудники Института Пауля-Эрлиха станут при помощи добровольцев испытывать РНК-препарат, прошедший предварительный анализ экспертов из BioNTech. Первыми будут участвовать в эксперименте люди возрастом 18-55 лет, далее специалисты из Германии собираются делать прививки находящимся в повышенной зоне риска лицам с хроническими недомоганиями.



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