 

В УЕФА объяснили, почему перенесенный на 2021 год ЧЕ сохранит старое название

23.04.2020, 16:53, Новости дня

Чемпионат Европы по футболу оставит название Евро-2020, хотя турнир перенесен на 2021 год, информирует УЕФА.

Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА в ходе видеоконференции, передает РИА «Новости».

В УЕФА уточнили, что намерение сохранить название связано с изначальным желанием организации провести турнир в честь 60-летия первого чемпионата Европы, который прошел в 1960 году.

Также УЕФА рассматривает два варианта возобновления сезона. В первом варианте предлагается доиграть национальные чемпионаты до возобновления еврокубков. Во втором УЕФА рассматривает возможность проводить турниры параллельно.

«В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате. Если это невозможно, в частности, из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который, тем не менее, позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу», – отметили в организации.

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название решено было сохранить прежним.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / В Госдуму решили внести законопроект о наказании за побег из-под карантина

22.02 / Российские регбисты добились победы нал португальцами в матче чемпионата Европы

06.03 / Прибывших в Москву из неблагоприятных по коронавирусу стран детей отправили на домашнее обучение

06.02 / США: Трамп оправдан, импичмент провалился

26.02 / Корольчук: В САП продолжают рассматривать дело “Роттердам плюс” как шанс доказать свою полезность власти

06.02 / В Москве пытались поджечь здание Никулинского суда

21.04 / Добился своего — из-за угрозы коронавируса Трамп закроет США для иммигрантов

06.02 / Рада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о рынке земли

02.04 / Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

10.04 / Трамп заявил о готовности помочь Мексике при сокращении нефтедобычи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска