 

Вакцины от коронавируса, скорее всего, не будет до конца 2021 года – фармкомпания

23.04.2020, 16:42, Новости дня

Вакцину от коронавируса, вероятно, не успеют разработать, протестировать и запустить в массовое производство до конца 2021 года. Такое мнение высказал исполнительный директор швейцарской фармкомпании Roche Северин Шван, пишет Business Insider.

Он, в частности, назвал вероятность разработки вакцины в следующие 18 месяцев “очень амбициозным” планом. Наиболее вероятный сценарий, по мнению Швана, состоит в том, что “вакцины не будет до конца следующего года”.

При этом он уверен, что “ключом для возвращения к нормальной жизни” станут тесты на антитела к коронавирусу (наличие антител может свидетельствовать о выработке иммунитета к болезни), а не вакцина. Издание отмечает, что компания Швана намерена выпустить собственные тесты на антитела в мае этого года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,65 млн, из них 184,6 тыс. умерли, более 721 тыс. выздоровели.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. По данным ВОЗ, в мире разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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