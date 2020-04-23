Минздрав Украины готовится к закупке около 200 отечественных аппаратов ИВЛ

23.04.2020, 16:42, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины готовится к закупке около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 23 апреля в ходе совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 глава ведомства Максим Степанов сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится на сайте главы государства.

По словам Степанова, аппараты ИВЛ украинского производства должны быть готовы к концу мая.

Зеленский отметил, что аппараты искусственной вентиляции легких отечественного производства будут вдвое дешевле импортного оборудования.

“Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц”, – подчеркнул президент.

По состоянию на 23 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 7170 человек, из них 504 уже вылечились, а 187 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,63 млн человек, более 183,4 тыс. из них скончались, а 713,7 тыс. выздоровели.