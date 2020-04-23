 

МИД: в США найдены 42 российских школьника, где остальные 34 – пока неизвестно

23.04.2020, 16:40, Новости дня

До сих пор неизвестно, где находятся четыре десятка российских школьников, которые поехали в США по программе обмена. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Телеканал "Россия 24" транслировал ее брифинг в прямом эфире.

Возвращение российских детей из Соединенных Штатов Америки контролирует руководство российского дипломатического ведомства. Что касается американского госдепартамента, то американская сторона до сих пор не предоставила полный список застрявших из-за прекращения регулярных авиаперелетов в ходе пандемии коронавируса COVID-19 российских детей. При этом программы обучения в США сейчас приостановлены, а некоторые из российских подростков фактически выставлены на улицу, подчеркнула Мария Захарова.

По ее оценкам, российских подростков в США может оказаться гораздо больше – до восьми десятков человек.

Известны имена 42 школьников, продолжила Захарова. Из них восемь уже вернулись в Россию. Официальный представитель российского МИД добавила, что некоторые дети считают себя в безопасности и рассчитывают при поддержке родителей оставаться в США до конца заранее планировавшегося срока отъезда в мае-июне.

34 подростка остаются в США. Они разбросаны по всей стране и многие из них хотят побыстрее попасть домой, заключила Мария Захарова.



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