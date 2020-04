Илон Маск назвал сроки начала тестирования “космического интернета”

23.04.2020, 16:40, Новости дня

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск назвал сроки тестирования глобальной спутниковой интернет-системы Starlink. Предварительно, сказал бизнесмен, “интернет из космоса” начнут испытывать в закрытом бета-режиме через три месяца, в открытом – через полгода.

Об этом Маск написал в твиттере, отвечая на вопросы подписчиков. По его словам, первым публичное тестирование Starlink станет доступно людям, проживающим в высоких широтах.

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes

– Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020

Ранее на этой неделе SpaceX при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 доставила на орбиту седьмую группировку из 60 микроспутников. В прошлом году президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компании понадобится совершить 6-8 запусков, чтобы Starlink можно было начать тестировать на территории США.

Сейчас на низкой орбите функционируют 422 аппарата SpaceX. Всего компания намерена вывести около 42 тысяч интернет-спутников.

Starlink – это амбициозный проект SpaceX по созданию и эксплуатации системы микроспутников Starlink, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным, гигабитным интернетом, а также обеспечить доступом к Сети даже самые отдаленные уголки планеты.

Фирма Маска намерена разместить аппараты на низкой орбите, что позволит существенно сократить время отклика. Как ожидает SpaceX, задержка не превысит 25-35 мс (у современных спутниковых систем – около 600 мс), что близко к проводным услугам интернет-доступа.

Текст:

Вести.Hi-tech