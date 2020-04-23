Шведские учёные сварили лучший кофе для сердца

23.04.2020, 16:40, Новости дня

Учёные Гётеборгского университета задались вопросом: влияет ли способ заваривания кофе на смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. О том, что ароматный напиток помогает людям поддерживать здоровье организма, не раз и не два заявляли исследователи всех мастей. Но учёные на то и учёные, чтобы изучить все тонкости природных процессов, даже если они касаются не самых высоких материй.

В попытке разобраться шведы проанализировали данные о полумиллионе сограждан в возрасте 20-79 лет, собранные за 20 лет исследований.

Оказалось, что риск заполучить сердечный приступ и сыграть в ящик будет минимальным, если пить фильтр-кофе. Напомним, что такой получается, если частички молотого кофе помещаются в фильтр-воронку из специальной бумаги, ткани или нетканого материала.

“Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра позволяет избавить от них напиток и [тем самым] снизить риск инфаркта и преждевременной смерти”, – поясняет профессор Даг Телле (Dag S. Thelle) из Университета Гётеборга.

Как установили учёные, в нефильтрованном кофе вредных соединений в 30 раз больше, чем в фильтрованном. Это, к слову, выяснилось очень давно. Однако Телле по этическим соображениям не мог провести эксперимент на людях, хотя ему было интересно, как это различие скажется на уровне холестерина и, как следствие, на количестве инфарктов и смертей от сердечных заболеваний.

Поэтому учёные задумали и провели масштабное многолетнее исследование, результаты которого некоторое время назад стали достоянием общественности.

С 1985 по 2003 годы учёные собирали данные об употреблении кофе в общей сложности 508747 здоровых жителей Швеции, как мужчин, так и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. Всех участников просили заполнить опросники, в которых они указывали важную информацию о себе (о физической активности, курении, образовании, росте и весе, показателях кровяного давления и холестерина), в том числе тип и количество потребляемого кофе.

За 20 лет из них умерли 46341 человек. Как установили учёные, проблемы с сердцем и сосудами стали причиной смерти 12621 человека (6202 скончались от инфаркта).

На протяжении более чем 20 лет учёные выясняли, как заваривать кофе, чтобы не умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото Global Look Press.

Вывод шведских исследователей: пить кофе для здоровья не вредно. Так, привычка пить фильтр-кофе приводила к тому, что такие люди чувствовали себя лучше тех, кто не пил кофе вовсе. Риски смерти от всех причин у любителей фильтр-кофе были ниже на 15%.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 12% ниже у предпочитающих фильтр-кофе мужчин и на 20% ниже у женщин (если сравнивать с людьми, которые не пили кофе).

Самая низкая смертность наблюдалась среди тех людей, которые выпивали от одной до четырёх чашек фильтр-кофе в день. И это после того как учёные исключили влияние таких факторов как возраст, пол и образ жизни.

Нефильтрованный кофе давал не такой сильный эффект. И, как полагают исследователи, дело отчасти в том, что он повышает уровень холестерина.

По словам профессора Телле, он бы дал следующие рекомендации людям, которые знают, что у них повышенный уровень холестерина, и хотят что-то сделать для изменения ситуации: не пейте нефильтрованный кофе, в том числе тот, что предлагают кафетерии. Всем остальным он предлагает не отказываться от любимого напитка, но для успокоения совести выбирать фильтрованный кофе.

Статья авторов исследования была опубликована в издании European Journal of Preventive Cardiology.

Ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что кофе укрепляет сердце, снижает риск развития рака простаты. Кроме того, мы рассказывали о том, что выбор между кофе и чаем определяют гены.

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Вести.Наука