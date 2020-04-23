Ученые: Найдены новые осложнения от коронавируса

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23.04.2020, 16:30, Разное

В условиях пандемии исследователи мира стремятся понять природу чрезвычайно агрессивного коронавируса SARS-CoV2, чтобы найти средства для борьбы с ним. В ходе непрекращающихся исследований установлено новое осложнение при инфицировании.
Выяснилось, что тяжелые последствия коронавируса могут быть вызваны тем, что инфекция нарушает свертываемость крови и приводит к тромбозу, передает MedicalXpress. Появление сгустков, считает специалист Beth Israel Medical Center в Нью-Йорке Хуман Пур, вызывает поражение легких и случаи респираторной недостаточности. Симптом внезапной потери обоняния, по мнению доктора Жанны Марраццо из University of Alabama, связан с данным осложнением.

Медики столкнулись с тем, что попытки лечения тромбоза при коронавирусной инфекции могут привести к ухудшению состояния больного и летальному исходу. Обнаружилось, что пациентам с высоким уровнем фермента плазмина, в результате действия которого разрушаются сгустки крови, гораздо тяжелее бороться с SARS-CoV2. Профессор University of Texas Хонг-Лонг Джи уверен, что тромболитические препараты, и в частности плазмин увеличивает способность частиц нового вируса поражать клетки организма человека.

Судя по последним данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире неуклонно приближается к отметке в три миллиона, а смертность — к 200 тысячам человек.



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