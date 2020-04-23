Депутат Аникеев закупит аппараты ИВЛ для больниц Владимирской области

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23.04.2020, 16:30, Новости дня

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Григорий Аникеев принял решение о приобретении новой партии медицинской техники для больниц Владимирской области. Об этом он сообщил, комментируя скандал с закупкой просроченных аппаратов ИВЛ для Владимирской инфекционной больницы №6.

«Сегодня в регионах складывается сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Медикам необходима поддержка. В больницах зачастую не хватает техники для оказания помощи пациентам. Для Владимирской области это особенно актуально. Поэтому сегодня каждый, у кого есть возможность, не должен оставаться в стороне», – передает его слова сайте «Единой России».

Он сообщил, что возглавляемый им благотворительный фонд «Милосердие и порядок» выделит еще 50 млн рублей на приобретение аппаратов ИВЛ для медучреждений Владимирской области.

Напомним, накануне СК возбудил уголовное дело по факту поставки во владимирскую инфекционную больницу №6 просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аппараты были оплачены фондом Григория Аникеева «Милосердие и порядок» по рекомендации областных властей, ранее заявлявших, что закупленные ИВЛ «полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью». Парламентарий отметил, что приветствует возбуждение уголовного дела и убежден, что будет признан в нем потерпевшим.



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