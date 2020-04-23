UAZ на базе модели “Профи” наладил выпуск машин скорой помощи высокой проходимости

23.04.2020, 16:30, Разное

Концерн UAZ начал выпуск машин скорой помощи высокой проходимости, построенных на базе модели “Профи”. Сборка транспортных средств, предназначенных для медучреждений, реализуется в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ.

По имеющимся данным, ведомство подписало соглашение с UAZ, в рамках которого удастся выполнить план по снижению последствий распространения в РФ коронавируса. В настоящий момент производитель уже изготовил 132 автомобиля скорой помощи, которые будут переданы Минздраву в следующем месяце. Отмечается, эти средства передвижения изготавливаются на базе грузовика “Профи”, но вместо кузова, на шасси поставлена специальная камера из стеклопластика.

Данная каркасная конструкция позволяет обеспечить необходимый уровень шумо- и термоизоляции. Благодаря этому медицинский персонал может выполнять свою работу в комфортных условиях. При этом машина имеет эргономическую упаковку, что не причиняет персоналу никакого стеснения. Производитель отмечает, средства передвижения позволяют обеспечивать весь спектр мероприятий на догоспитальном этапе оказания помощи больному.

Кроме того, эти машины скорой помощи имеют ещё одно преимущество в виде высокой проходимости. Модель UAZ “Профи” является полноприводной, что окажется очень полезным в условиях плохих дорог. Как и прежде, в движение она приводится 2,7-литровым силовым агрегатом “ЗМЗ Про”, генерирующим 149 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, отмечает сетевое издание ALLCARZ.