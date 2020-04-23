Ученый назвал способы избежать второй волны коронавируса

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23.04.2020, 16:30, Новости дня

Избежать второй волны пандемии коронавируса поможет проведение тестов на наличие антител к COVID-19 и выявление инфекции на ранней стадии, сообщил ученый-медик, профессор университета Генуи Роберто Гаспарини.

«Использование серологических тестов (для определения антител, – прим. ВЗГЛЯД) будет различаться в зависимости от фазы пандемии. В настоящее время пандемия движется к переходной фазе. Именно на этом этапе серологические тесты могут быть очень полезны. Когда мы, наконец, достигнем фазы меньшего риска, они могут использоваться для быстрого выявления новых случаев, которые могут инициировать новую волну эпидемии», – сказал ученый РИА «Новости».

Ранее в США заявили, что вторая волна коронавируса, которая придет в страну следующей зимой, может оказаться хуже нынешней.

В ВОЗ отметили, что ситуация с коронавирусом в РФ может ухудшиться, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от коронавируса, это касается в том числе возможных последующих вспышек заболевания.



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